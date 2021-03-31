Дания U21 — Россия U21: где смотреть матч и во сколько начало
08:30
В среду, 31 марта, состоится матч группового турнира молодежного чемпионата Европы, в котором сборная России сыграет против команды Дании.
Встреча пройдет на стадионе в городе Сомбатхей (Венгрия), начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
Из-за дисквалификации матч пропускает защитник Павел Маслов, который уже покинул расположение команды и вернулся в «Спартак».
Российская сборная играет в группе С и занимает третье место после двух игр. В первом матче турнира наша сборная уверенно обыграла исландцев со счетом 4:1, затем уступила Франции 0:2.
Следить за матчем Дания U21 — Россия U21 вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча Дания U21 — Россия U21
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