В среду, 31 марта, состоится матч группового турнира молодежного чемпионата Европы, в котором сборная России сыграет против команды Дании.

Встреча пройдет на стадионе в городе Сомбатхей (Венгрия), начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Из-за дисквалификации матч пропускает защитник Павел Маслов, который уже покинул расположение команды и вернулся в «Спартак».

Российская сборная играет в группе С и занимает третье место после двух игр. В первом матче турнира наша сборная уверенно обыграла исландцев со счетом 4:1, затем уступила Франции 0:2.

Следить за матчем Дания U21 — Россия U21 вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча Дания U21 — Россия U21