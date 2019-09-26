Галактионов заявил, что игра с Польшей будет определяющей для молодежной сборной России

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов — о составе команды на ближайшие отборочные матчи чемпионата Европы. Россиянам предстоит сыграть с Польшей (11 октября, Екатеринбург, стадион «Екатеринбург Арена», 17.00, мск) и Эстонией (15 октября, Пярну, стадион «Пярну Ранна», 19.15 мск).

— На данный момент у нас добавились футболисты, которые пропустили предыдущий сбор из-за различных повреждений. На сегодняшний день они в строю, играют и готовы добиваться результата в составе молодежной сборной, — цитирует Галактионова официальный сайт РФС. — Также мы не досчитались Игнатьева, который получил дисквалификацию УЕФА согласно регламенту отборочных соревнований чемпионата Европы 2021. Отмечу, что к команде присоединиться Алексей Татаев, который в последнее время получает игровую практику в чешском клубе «Млада-Болеслав», и регулярно отмечается результативными действиями. Команда соберется на базе в Новогорск и до 9-го октября будем работать согласно намеченному плану. После обеда вылетаем в Екатеринбург, где проведем предматчевую тренировку, а на следующей день сыграем с Польшей. Затем полетим в Таллин, откуда поедем в Пярну, где сыграем с Эстонией. Поляки на сегодняшний день занимают первое место в группе. Идут без поражений, поэтому для нас это будет важная и определяющая игра с стратегической точкой зрения по распределению мест в турнирной таблице. Так же необходимо отметить, что команда ведет подготовку к двум матчам, поэтому всю информацию по сборной Эстонии мы имеем. К сопернику относимся максимально серьезно, даже несмотря на их два крупных поражения на старте отборочного цикла.