Галактионов рассказал, почему решил заменить Умярова в матче со Словакией

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов объяснил, почему решил заменить Наиля Умярова во втором тайме матча отборочного турнира чемпионата Европы-2023 со Словакией (3:0).

— Почему заменили Умярова? Связано ли это с тем, что он много играет за клуб или есть другие причины тактического свойства?

— Наиль в последней игре за сборную получил повреждение, пропустил много времени в клубе. Был риск с учетом подготовленности, что он выдержит все 90 минут. Была возможность дозировать его игровое время, мы это сделали для того, чтобы у игрока была возможность подготовиться к следующей игре. Поэтому мы оцениваем игроков состояние, игровое время. У нас есть группа игроков, которая может безболезненно выйти на замену.

— Не все игроки молодежной сборной, которые есть у вас сейчас в обойме, получают постоянную игровую практику, в отличие от Умярова и Гамида в клубах РПЛ. Является ли это для вас сейчас проблемой? предыдущие созывы получали много игрового времени в своих клубах.

— За исключением Иосифова и вратаря Бориско из ФНЛ, все остальные футболисты играют в РПЛ. Литвинов, Прохин, Боженов, Тюкавинов, Хлусевич, Пруцев — большая часть игроков представлена РПЛ. Что касается сравнительной характеристики, не очень хотелось бы сравнивать, потому что у каждого поколения свой путь, свое начало. Мы с теми ребятами много прошли, не случайно мы говорим, что порядка 13 игроков представлены в национальной сборной. Они вместе с нами вышли на молодежный чемпионат мира, они стали бронзовыми чемпионами Европы. Они прошли определенный путь, а сейчас выполняют свою нишу. Это другое поколение, другая возрастная категория. У них есть шанс себя проявить и показать. Они очень хорошо и ответственно к этому относятся. Мы очень рады за них.

В следующем туре России на своем поле сыграет с командой Испании. Встреча состоится 16 ноября.