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Галактионов подвел итоги победного матча молодежной сборной России с Сербией

10:58
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Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов после победы его комнады над Сербией в шестом туре отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года, отметил, что российская команда пыталась сыграть в агрессивный футбол.

— Прежде всего, хочу поздравить наших болельщиков и нашу команду с этой победой, — цитирует официальный сайт РФС Галактионова. — Мы добились положительного результата, взяли шесть очков в двух встречах и завершаем календарный год на первом месте с хорошим отрывом, который позволяет нам спокойно проанализировать ситуацию и двигаться дальше.

У сербов поменялся тренер, стиль игры. Сегодня команда при своих болельщиках действовала совсем по-другому — пыталась играть в агрессивный футбол, к которому мы были готовы. Мы изучали соперника, поэтому внесли в нашу игру определенные коррективы. С точки зрения тактики, мы сегодня сыграли качественно и дисциплинированно. Забили хороший мяч в контратаке после отличной комбинации Умаров — Сулейманов — Чалов. Конечно, мы довольны результатом и самоотдачей, которую ребята продемонстрировали с первых минут.

Сербия U-21 — Россия U21

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