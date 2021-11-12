Галактионов остался доволен игрой молодежной сборной России в матче со Словакией

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов заявил, что доволен результатом команды в матче отборочного цикла Евро-2023 со Словакией (3:0).

— Судя по счету можно вообще быть довольным или есть какие-то вещи, которые надо подправить перед матчем с испанцами?

— Есть общие результаты в виде счета, а есть в виде качества игры. Прогресс игроков — тоже результат, он обширный. Если будем углубляться в тактические нюансы, то, конечно, будет много чего, что можно улучшить. То, что мы выиграли — это шикарно. То, что показали агрессивный футбол со Словакией, которая до этого провела очень хорошую игру с испанцами, мы довольны. Но игра уже закончилась, мы о ней забываем и начинаем анализировать следующую игру.

В следующем туре России на своем поле предстоит сыграть с командой Испании. Встреча состоится 16 ноября.