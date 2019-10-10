Галактионов оценил состояние игроков молодежной сборной России перед матчем с Польшей

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов на пресс-конференции перед матчем отборочного турнира к чемпионату Европы-2021 против Польши (11 октября, Екатеринбург) выразил мнение, что игроки его команды находятся в оптимальном состоянии.

— Мы полностью разобрали игру сборной Польши, — цитирует Галактионова пресс-служба РФС. — Мы хорошо понимаем, как она действует в обороне, в атаке. Сделав определенные выводы, внесли некоторые коррективы в свою игру, если сравнивать с матчами против сборных Сербии и Болгарии. Сегодня поговорим с ребятами, донесем до них определенные нюансы.

Понятно, что есть группа футболистов, которые играют в цикле через два дня на третий, четвертый в национальном чемпионате и в еврокубках. Есть ребята, кто играет в недельном микроцикле, только в РПЛ. Различными методиками мы производим ежедневный анализ состояния ребят. Медицинский штаб проводит постоянную проверку. Последние тесты показали, что ребята находятся в оптимальном состоянии, никаких проблем нет. Все готовы на сегодняшний день. Все готовятся к матчу в полном объеме. Повторюсь, нынешнее функциональное состояние ребят позволяет решать задачи.

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