Галактионов о спартаковце Умярове: «Он выиграл конкуренцию на своей позиции»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов высоко оценил потенциал хавбека «Спартака» Наиля Умярова. 19-летний полузащитник провел по 90 минут в играх отборочного турнира Евро-2021 против Сербии (1:0) и Болгарии (0:0).

— Согласны, что Умяров не по годам играет зрело? И в «Спартаке», и в молодежке?

— Он оставил очень приятное впечатление. Изначально он же был в списках резерва. Во многом на его вызов повлиял тот факт, что он начал активно играть в «Спартаке». Он заслужил своей игрой этот вызов, и уже на сборе показал, что является боевое единицей и выглядел более предпочтительнее, чем конкуренты по позиции. Сегодня выход Умярова был объективен, посмотрим, что будет в следующем месяце. Будем отслеживать его игровую практику и функциональное состояние. (Александр Рогулев)

Полностью интервью Галактионова