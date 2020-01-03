Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов отметил, что лимит на легионеров в РПЛ помог получить игровуб практику многим молодым футболистам.

— Я бы затронул важный момент, — цитируют «РИА «Новости» Галактионова. — Я говорю о лимите на легионеров, о тех правилах, которые были введены в нашем чемпионате. Посмотрите, у нас появилось поколение футболистов, о котором мы могли и не узнать. Потому что в премьер-лиге на их местах, возможно играли бы посредственные легионеры, занявшие существующие позиции.

Все легионеры, подбираемые в клуб, должны быть высококлассными. Чтобы наш молодой игрок, глядя на него, прогрессировал и прибавлял. А не так, что приехал кто-то со стороны, нигде не играя, и занимает место нашего молодого игрока. Молодой футболист, играя в клубе, выступает не со своими сверстниками, а с тем, кто старше и опытнее. В большинстве эпизодов молодежь подыгрывает партнерам. А нам бы хотелось, чтобы они определяли, брали инициативу на себя, проявляли свои индивидуальные качества. Подыгрывающих много: тех, кто вроде как выходит и не портит картину.

Для СМИ игровое время важный показатель: если парень регулярно появляется на поле, то в газетах начинают о нем много говорить. Но важно не только то, сколько человек играет в премьер-лиге, но и как играет. Нам нужны определяющие игроки. И сейчас для института национальных сборных есть большой пласт молодых игроков, появившихся за последние годы. Если бы лимита не было, возможно, большинства из этих футболистов мы бы не получили.