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Галактионов — о пользе лимита: «У нас появилось поколение футболистов, о котором мы могли и не узнать»

12:03
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Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов отметил, что лимит на легионеров в РПЛ помог получить игровуб практику многим молодым футболистам.

— Я бы затронул важный момент, — цитируют «РИА «Новости» Галактионова. — Я говорю о лимите на легионеров, о тех правилах, которые были введены в нашем чемпионате. Посмотрите, у нас появилось поколение футболистов, о котором мы могли и не узнать. Потому что в премьер-лиге на их местах, возможно играли бы посредственные легионеры, занявшие существующие позиции.

Все легионеры, подбираемые в клуб, должны быть высококлассными. Чтобы наш молодой игрок, глядя на него, прогрессировал и прибавлял. А не так, что приехал кто-то со стороны, нигде не играя, и занимает место нашего молодого игрока. Молодой футболист, играя в клубе, выступает не со своими сверстниками, а с тем, кто старше и опытнее. В большинстве эпизодов молодежь подыгрывает партнерам. А нам бы хотелось, чтобы они определяли, брали инициативу на себя, проявляли свои индивидуальные качества. Подыгрывающих много: тех, кто вроде как выходит и не портит картину.

Для СМИ игровое время важный показатель: если парень регулярно появляется на поле, то в газетах начинают о нем много говорить. Но важно не только то, сколько человек играет в премьер-лиге, но и как играет. Нам нужны определяющие игроки. И сейчас для института национальных сборных есть большой пласт молодых игроков, появившихся за последние годы. Если бы лимита не было, возможно, большинства из этих футболистов мы бы не получили.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200103/1562731084.html

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