Галактионов назвал задачи молодежной сборной России на Евро-2021

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал «СЭ» результаты жеребьевки Евро-2021.

Соперниками России по группе С стали сборные Франции, Дании и Исландии. Матчи группового этапа Евро-2021 пройдут с 24 по 31 марта в Венгрии и Словении.

— Кого считаете фаворитом нашей группы?

— Вся группа достаточно ровная, есть топовые соперники, как Франция, у которой футболисты играют в топовых чемпионатах, Лиге чемпионов и Лиге Европы. Это финальная часть чемпионата Европы, поэтому все сборные априори качественные и сильные.

— Какой итоговый результат будет для вас приемлемым?

— В первую очередь у нас была задача впервые за восемь лет и второй раз в новейшей истории выйти в финальную часть чемпионата Европы. Мы эту задачу выполнили. Теперь, безусловно, ставим более амбициозные задачи — нам надо выходить из группы, попадать в плей-офф. Мы амбициозны, нацеливаем наших ребят на максимальные результаты. Тем более это поколение выходило на юношеский чемпионат Европы и брало там бронзовые медали, выходило на чемпионат мира, и сейчас мы вышли в финальную часть чемпионата Европы среди молодежных сборных.

— Способна ли наша команда реально бороться за титул?

— На сегодня эти вопросы преждевременны. Надо понимать уровень готовности команды. Можно сейчас наговорить все, что угодно, а потом об этих словах жалеть. Безусловно, мы очень амбициозны. Самое главное — показать отличное качество игры и добиться максимального результата. И только мы знаем, какой этот максимальный результат — не голословный, а реальный. Мы хотим прыгнуть выше, добиться максимального результата, но надо действовать шаг за шагом, поэтому первоочередная задача на сегодняшний день — выход из группы.

(Артем Калинин)