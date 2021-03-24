Галактионов: «Локдаун в Венгрии не отвлекает сборную России»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов перед матчем группового турнира чемпионата Европы-2021 против Исландии (25 марта) ответил на вопросы журналистов.

— Тот цикл, который мы провели с ребятами — показывает, что они готовы. Есть определенный посыл и настрой к завтрашней игре. Все ребята сконцентрированы. Полная готовность, мы понимаем, как нам действовать. Что касается поля, то пандемия внесла коррективы. Условия такие, какие они есть.

— Как оцените ситуацию с конкуренцией между двумя голкиперами?

— Оба вратаря прибавляют и набираются уверенности. Сейчас ситуация решилась сама собой — Максименко показывает хороший результат, а Матвей был травмирован.

— Обляков будет капитаном?

— Он и есть капитан. И уже такой на протяжении двух лет.

— Ситуация в Венгрии невеселая, тут локдаун. Это добавляет нервотрепки?

— Ситуация неприятная. Команду это не отвлекает, команда сконцентрирована на работе. Но у нас есть опыт подготовки во время локдауна, что хорошо. На нас ничего не давит, мы стараемся выполнять свою работу качественно. Ребята знают наши требования, — сказал Галактионов.

(Данил Алешин)