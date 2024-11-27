Футболистку «Локомотива» обманули на 4 миллиона рублей

Футболистка женской молодежной команды «Локомотива» София Стельмахова стала жертвой мошенничества. Злоумышленники выманили у спортсменки почти 4 миллиона рублей.

Девушка набрала на родителей кредиты и отправила все деньги неизвестным, говорится в Telegram-канале «Мутко против».

Первый звонок поступил Стельмаховой 21 ноября. Неизвестный представился сотрудником МТС и сообщил девушке, что у нее заканчивается договор. Чтобы его продлить, Стельмаховой нужно было продиктовать код, что она и сделала. Следом ей позвонил другой мужчина, который сказал, что произошла утечка данных, поэтому девушке необходимо оформить кредит на 664 тысячи рублей и перевести деньги на безопасный счет.

Подобные проблемы обнаружились и со счетами родителей Стельмаховой. Девушка перевела все средства матери на свою карту, а также оформила кредит в 500 тысяч рублей на имя отца по указанию «сотрудника ЦБ». В итоге спортсменка частями отправила собранные средства на разные счета.

Кроме того, злоумышленники попросили поискать в квартире наличку и отдать все человеку, предварительно назвав кодовое слово. Так девушка передала мошенникам еще 275 тысяч рублей.

Вечером 25 ноября после разговора с родителями Стельмахова поняла, что стала жертвой мошенничества. Она обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.

18-летняя Стельмахова — полузащитник женской молодежной команды «Локомотива». Она провела 56 игр и забила 26 голов.