Футбол
Молодежные сборные
Новости
ЧЕ U-21 ЧМ U-20 ЧЕ U-19 ЧЕ U-17 Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ U-17
Главная
Футбол
Молодежные сборные

Сегодня, 12:35

Футболистку «Локомотива» обманули на 4 миллиона рублей

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
София Стельмахова.
Фото ФК «Локомотив»

Футболистка женской молодежной команды «Локомотива» София Стельмахова стала жертвой мошенничества. Злоумышленники выманили у спортсменки почти 4 миллиона рублей.

Девушка набрала на родителей кредиты и отправила все деньги неизвестным, говорится в Telegram-канале «Мутко против».

Первый звонок поступил Стельмаховой 21 ноября. Неизвестный представился сотрудником МТС и сообщил девушке, что у нее заканчивается договор. Чтобы его продлить, Стельмаховой нужно было продиктовать код, что она и сделала. Следом ей позвонил другой мужчина, который сказал, что произошла утечка данных, поэтому девушке необходимо оформить кредит на 664 тысячи рублей и перевести деньги на безопасный счет.

Подобные проблемы обнаружились и со счетами родителей Стельмаховой. Девушка перевела все средства матери на свою карту, а также оформила кредит в 500 тысяч рублей на имя отца по указанию «сотрудника ЦБ». В итоге спортсменка частями отправила собранные средства на разные счета.

Кроме того, злоумышленники попросили поискать в квартире наличку и отдать все человеку, предварительно назвав кодовое слово. Так девушка передала мошенникам еще 275 тысяч рублей.

Вечером 25 ноября после разговора с родителями Стельмахова поняла, что стала жертвой мошенничества. Она обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.

18-летняя Стельмахова — полузащитник женской молодежной команды «Локомотива». Она провела 56 игр и забила 26 голов.

Футбол
Читайте также
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
Под Красноярском задержан подозреваемый в гибели девушки в загоне со свиньями
Вратаря «Челмета» Щетилина сбил пьяный водитель в Челябинске
Пресс-секретарь Пентагона подтвердил разрешение ВСУ на удары ATACMS
Расцарапанный от стресса Гвардиола, месяц без единой победы, карма за чужой «Золотой мяч»? Пять причин провала некогда грозного «Манчестер Сити»
«Тампа» размазала «Колорадо» за один период и взбесила российского вратаря! Георгиев в ярости разбил клюшку о ворота
Популярное видео
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Салтыков: «Подарил болельщикам «Сан-Кристована» свои бутсы. Пусть играют в футбол»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости