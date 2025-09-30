Футбол
30 сентября, 01:03

Франция переиграла ЮАР в матче молодежного чемпионата мира

Евгений Козинов
Корреспондент

Сборная Франции выиграла у ЮАР в матче 1-го тура группового турнира молодежного чемпионата мира (для игроков не старше 20 лет) — 2:1.

В первом тайме команды обменялись голами. В концовке встречи Люка Мишаль из «Монако» принес победу французам.

В другой встрече Норвегия победила Нигерию (1:0). Единственный мяч забил Расмус Холтен с пенальти на 9-й минуте.

Чемпионат мира

Сборные до 20 лет

Франция — ЮАР — 2:1 (1:1)

Норвегия — Нигерия — 1:0 (1:0)

Футбол
