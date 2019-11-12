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Франция в четвертьфинале юношеского чемпионата мира разгромила Испанию

01:06
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Сборная Франции вышла в полуфинал юношеского чемпионата мира в Бразилии. В четвертьфинальном матче она разгромила Испанию — 6:1.

В четвертьфинале французы сыграют с победителем противостояния Италия — Бразилия. Действующим победителем турнира является сборная Англии, которая в 2017 году в финале разгромила Испанию (5:2).

ЧМ U17

1/4 финала

Испания U17 — Франция U17 — 1:6 (1:2)

11 ноября. Гояния. Стадион «Олимпико»

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