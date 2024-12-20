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Сегодня, 18:56

Форвард «Зенита» Педро сыграет на молодежном чемпионате Южной Америки за Бразилию

Владислав Маслов
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Педро получил вызов в молодежную сборную Бразилии на матчи молодежного чемпионата Южной Америки, сообщает официльный сайт петербургского клуба.

Турнир, где определятся 4 сборные с континента, которые сыграют на молодежном ЧМ-2025, пройдет в Венесуэле с 23 января по 16 февраля 2025 года. 10 команд будут разделены на две группы; Бразилия (12-кратный чемпион турнира и действующий победитель) выступит в группе B — с Колумбией, Эквадором, Аргентиной и Боливией.

В финальную часть выйдут 6 сборных, по три лучших из каждой группы; они проведут по одному матчу друг с другом, и первые четыре команды в итоговом зачете получат путевки на чемпионат мира U-20, который состоится осенью 2025-го в Чили.

Педро выступает за «Зенит» с февраля 2024 года. В текущем сезоне на счету 18-летнего нападающего 2 гола и голевая передача в 23 матчах за клуб во всех турнирах.

Источник: ФК Зенит
Педро Энрике
Сборная Бразилии по футболу
ФК Зенит
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