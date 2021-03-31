Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал поражение молодежной сборной России от Дании (0:3) на групповом этапе чемпионата Европ-2021.

«Максименко можно только посочувствовать, когда так защиту рвут. Он что мог, то сделал. Последний гол вообще был от рикошета пропущен.

Чересчур было много фанфар, когда выиграли у Исландии. К сожалению, футбол требует реформ, я же об этом много раз говорил. Нет успехов ни у первой сборной, ни у молодежной. Ребята неплохие, но посмотрите, как играли датчане: все время треугольнички, всегда есть свободные игроки. А у нас кто как может.

Очень обидно, были надежды на хорошее выступление. Увы, таково зеркало футбола, на которое нужно посмотреть и сделать выводы», — сказал Федун Sport24.

Из-за этого поражения россияне заняли третье место в своей группе и не смогли пробиться в плей-офф.

В итоговой таблице группы C датчане заняли первое место, набрав 9 очков, на второй строчке сборная Франции (6), на четвертом месте финишировала сборная Исландии, не набравшая ни одного очка.