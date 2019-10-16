Федор Чалов: «Здорово, что смогли забить пять мячей»

Нападающий молодежной сборной России Федор Чалов после победы над Эстонией (5:0) в гостевом матче квалификации Евро-2021 отметил, что не успел понервничать перед пробитием пенальти.

— Мы сегодня хорошо сыграли, смогли выполнить установку тренера: забили быстрый гол, затем второй, — цитирует пресс-служба РФС Чалова. — В дальнейшем играли уже в свое удовольствие.

— Нервничал, когда пошел бить пенальти?

— Не успел (смеется).

— Что скажешь по игре сборной Эстонии?

— Мы разбирали их игру. Ничего сверхъестественного они не показали. Боевитая команда, но мы свое дело сделали.

— Своей игрой доволен?

— Доволен в целом игрой команды. Здорово, что смогли забить пять мячей. В будущем это нам очень поможет.