Нападающий молодежной сборной России Федор Чалов рассказал, с каким настроением подходил к 11-метровой отметке в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021 с Эстонией (5:0).

— Мы сегодня очень хорошо играли, выполнили в целом установку тренера, — заявил Чалов в интервью РФС ТВ, — Забили достаточно быстрый гол, потом сразу второй и затем спокойно доигрывали матч. Перед пробитием пенальти не нервничал — не успел.

Эстония не показала ничего сверхестественного. Мы их разбирали. У них боевитая команда, но мы свое дело сделали. В целом доволен игрой команды, молодцы, что забили 5 голов. Это в будущем нам поможет.