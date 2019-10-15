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Федор Чалов: «Перед пенальти не нервничал — не успел»

15 октября 2019, 23:51
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Нападающий молодежной сборной России Федор Чалов рассказал, с каким настроением подходил к 11-метровой отметке в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021 с Эстонией (5:0).

15&nbsp;октября. Пярну. Эстония U21&nbsp;&mdash; Россия U21&nbsp;&mdash; 0:5. Нападающий россиян Федор Чалов (№9) положил начало разгрому хозяев.Молодежка взяла равнение на первую сборную. Эстонцы разгромлены 5:0

— Мы сегодня очень хорошо играли, выполнили в целом установку тренера, — заявил Чалов в интервью РФС ТВ, — Забили достаточно быстрый гол, потом сразу второй и затем спокойно доигрывали матч. Перед пробитием пенальти не нервничал — не успел.

Эстония не показала ничего сверхестественного. Мы их разбирали. У них боевитая команда, но мы свое дело сделали. В целом доволен игрой команды, молодцы, что забили 5 голов. Это в будущем нам поможет.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=Lxnv2UtnXG8

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