Евгений Бушманов: "Наша задача – занять первое место и выйти в финальную часть чемпионата Европы"

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов, огласивший расширенный состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы против Армении и Гибралтара, отметил, что в предстоящих встречах необходимо побеждать. По его словам, окончательную заявку он огласит через неделю.

– Мы подходим к старту отборочного цикла ЧЕ-2019 U-21. Наша задача – занять первое место в своей группе и, соответственно, выйти в финальную часть чемпионата Европы, – цитирует Бушманова официальный сайт РФС. – Через неделю мы назовем список из 23 футболистов, которые будут готовиться к отборочным матчам с Арменией и Гибралтаром. Первые два матча европейской квалификации мы проведем дома, у нас достаточно хороший календарь игр в отборе. В любом случае нам с самого начала нужно побеждать и набирать очки. Пользуясь случаем, хочется пригласить болельщиков поддержать нашу команду в стартовом матче европейской квалификации с Арменией в Москве.

В расширенный состав команды в основном вошли футболисты, которые вызывались на два предыдущих сбора молодежной сборной. При этом есть и несколько новых игроков. Например, Томас Рукас и Иван Игнатьев. Если говорить о травмированных, то на некоторое время из строя выбыл Александр Макаров, также на данный момент под вопросом участие в предстоящих играх Шамсиддина Шанбиева.