Элитный раунд отбора на чемпионат Европы-2020 среди игроков не старше 17 лет пройдет в Москве
Матчи элитного раунда чемпионата Европы-2020 U-17 с участием юношеской сборной России (игроки 2003 года рождения) пройдут в Москве, информирует пресс-служба РФС.
Игры примут стадионы «Сапсан Арена» (5 матчей) и «Октябрь» (1 игра).
За выход в финальную часть Евро-2020 команда под руководством Станислава Коротаева поспорит со сборными Финляндии, Дании и Сербии. Игры состоятся 25, 28 и 31 марта.
Расписание матчей (время начала игр определится позднее):
25 марта (среда)
Россия — Финляндия. Стадион «Сапсан Арена».
Дания — Сербия. Стадион «Сапсан Арена».
28 марта (суббота)
Дания — Россия. Стадион «Сапсан Арена».
Финляндия — Сербия. Стадион «Сапсан Арена».
31 марта (вторник)
Сербия — Россия. Стадион «Сапсан Арена».
Финляндия — Дания. Стадион «Октябрь».
Напомним, что в 1-м отборочном раунде чемпионата европы в октябре 2019 года сборная России стала победителем мини-турнира в Сербии, крупно обыграв Сан-Марино (7:0), уступив с минимальным счетом Румынии (0:1) и взяв верх над Швейцарией (2:1).
В финальной части Евро-2020 U-17, которая состоится с 21 мая по 6 июня, примут участие 16 команд: хозяйка турнира сборная Эстонии, получившая автоматическую путевку, победители восьми отборочных мини-турниров, а также семь лучших сборных из числа финишировавших вторыми.
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