Сегодня, 04:00

Сборная Египта победила Чили благодаря голу на 90+5-й минуте и вышла в плей-офф МЧМ-2025

Сергей Разин
корреспондент

Сборная Египта в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2025 обыграла Чили со счетом 2:1.

На гол Хавьера Каркамо египтяне ответили точными ударами Ахмеда Абдина и Омара Хедра, который забил победный гол на 90+5-й минуте.

В другом матче Япония обыграла Новую Зеландию со счетом 3:0.

Сборная Египта с 3 очками заняла второе место в группе A и вышла в 1/8 финала турнира. С первого места в плей-офф вышла Япония, набравшая 9 очков. Третье место заняла сборная Чили, Новая Зеландия — на последней строчке. 3 из 4 команд в группе набрали по 3 очка.

Сборная Египта по футболу
Сборная Чили по футболу
