«Дзюба сильнее Чалова. С этим глупо спорить». Мнение болельщиков

Обозреватель «СЭ» Дмитрий Симонов разместил в своем Twitter опрос на тему вызова нападающего ЦСКА Федора Чалова в молодежную сборную России. Мы собрали мнение читателей.

Напомним, что ранее РФС на официальном сайте огласил состав молодежной сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2021 против Сербии и Болгарии. В него вошли вратарь «Спартака» Александр Максименко и лидер атак ЦСКА Федор Чалов.



Матч Россия — Сербия состоится 6 сентября в Саранске, а Болгария — Россия — 10 сентября в Софии.

Забудем о Краснодаре ненадолго.



Как вы отреагируете, если Чалова вдруг вызовут не в первую сборную, а в молодежку (там важные официальные игры)? Пишите мнения — Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) August 22, 2019

13JVoorhees: А что топового российского нападающего с умопомрачительной статистикой уже не вызывают? Да, да я про Мелкадзе. Если вызывают, то Феде с ним бороться бессмысленно, Бушманов подтвердит.

eso4600: Пусть лучше играет в клубе, а не увеличивает риск травм непонятно ради чего.

fanatic0_: Обрадуюсь, в молодежке он точно будет играть.

drezinafan: Никак. Чалов не сильнее Смолова, например. Распиаренный «бомбардир».

kosikhiilov: Черчесов тренер сборной. Он отвечает за результат. Он вызывает игроков под выполнение задачи. И если он не вызывает Чалова в сборную — это его решение, и его надо принять. За результат отвечает он, а не общественное мнение. Чалому надо забыть прошлый сезон и доказывать все заново.

VictorLeontyev: Лучше, конечно, играть в молодежке, чем полировать лавку основной сборной, ежели его туда еще возьмут. Пока Дзюба будет нап номер 1 в сборной, Чалова туда брать не будут. Это факт. Дзюбе сегодня 31 стукнуло, а для габаритных игроков — это уже критичный возраст. Ждем Федора скоро.

otmorozok1911: У молодежки в сентябре два важных и сложных матча. Можно помочь. Тем более, что наша сборная u21 на крупных турнирах почти никогда не играет. Может, в этот раз получится? Ребята-то есть интересные.

SuvlehimTakac: Никакие важные игры молодежки не могут быть важнее матчей первой команды, пусть и товарищеских. Задача молодежки — готовить кадры, а не трофеи завоевывать. Только первая сборная, связка Чалов — Комличенко.

iamthelova: Думаю, в этом нет проблемы. В первой сборной он все равно не сыграет, пока есть Дзюба, а так может помочь молодежке в важных матчах.

rockhimoff: На самом деле, гораздо больше вызовет вопросов, если выбор не получат Максименко и Сафонов. Реально на старте два лучших вратаря.

baklani32: Дзюба сильнее Чалова, с этим глупо спорить. Чалов не даст объема такого. И зачем что-то менять, если все пока работает.

kosikhiilov: Работу Черчесова в сборной надо оценивать по итогам квалификации к ЧЕ. Если выйдет в финальный турнир без Чалова, значит был прав, а если провалится тогда и надо обсуждать вызовы/не вызовы футболистов.