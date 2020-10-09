До выхода на Евро осталось немного. Победное фото российской молодежки
Молодежная сборная России в Telegram-канале национальной команды выложила победное фото из раздевалки после матча отборочного турнира Евро-2021 против Эстонии (4:0).
Россияне упрочили лидерство в группе и благодаря поражению Польши от Сербии (0:1) получили шанс выйти в финальную стадию чемпионата Европы с первого места. Для этого им осталось в последнем туре победить Латвию, тогда результаты двух оставшихся игр поляков не будут иметь значения.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.