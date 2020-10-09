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До выхода на Евро осталось немного. Победное фото российской молодежки

21:11
Молодежная сборная России после победы над Эстонией. Фото сборная России
Молодежная сборная России после победы над Эстонией. Фото сборная России
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Молодежная сборная России в Telegram-канале национальной команды выложила победное фото из раздевалки после матча отборочного турнира Евро-2021 против Эстонии (4:0).

Россияне упрочили лидерство в группе и благодаря поражению Польши от Сербии (0:1) получили шанс выйти в финальную стадию чемпионата Европы с первого места. Для этого им осталось в последнем туре победить Латвию, тогда результаты двух оставшихся игр поляков не будут иметь значения.

Россия U21 — Эстония U21

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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