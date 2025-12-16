Свищев — о нежелании УЕФА допускать молодых россиян к международным соревнованиям: «Это отвратительно»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о нежелании УЕФА менять свою позицию по допуску молодых российских спортсменов к международным соревнованиям, несмотря на рекомендацию МОК.

«Это отвратительно. Насколько я помню, УЕФА и ФИФА взахлеб говорили о том, что хотят вернуть российские команды, в том числе молодежные. Видимо, блефовали. Это проявление двуличности», — сказал Свищев в интервью «СЭ».

11 декабря исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к турнирам в юношеских возрастных категориях с флагом и гимном. 14 декабря сообщалось, что УЕФА не планирует менять позицию по санкциям против России.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) с 2022 года.

Александр Козлов