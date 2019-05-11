Дмитрий Хомуха: "Результат турнира - крайне отрицательный. Но претензий по самоотдаче нет"

Старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха подвел итоги чемпионата Европы U17. Россияне в третьем матче уступили Венгрии со счетом 2:3 и закончили выступление на турнире.

– Мы уступили в третьем матче на турнире, – цитирует официальный сайт РФС Хомуху. – Результат – крайне отрицательный. Сегодня мы создали достаточное количество голевых моментов для того, чтобы как минимум не проиграть. Но, к сожалению, что есть, то есть. В концовке матча мы не использовали явный голевой момент, после чего получили мяч в собственные ворота, и потенциальная победа превратилась в поражение...

Реализация голевых моментов – это тот фактор, который делает разницу на высоком уровне, решает судьбу матчей. Можно вспомнить первую игру на ЧЕ-2019 U-17 с Исландией, когда мы должны были забивать третий мяч. У нас тогда были такие голевые моменты, когда легче было забить, чем промахнуться. И сегодня у нас были хорошие возможности, чтобы довести матч до победного результата, но подвел низкий индивидуальный уровень исполнительского мастерства в атаке.

– Как оцените итоги турнира для команды?

– Результат по итогам турнира – отрицательный. При этом с точки зрения организации игры, статистических выкладок, которые есть по матчам с Исландией и Португалией, мы не уступали соперникам ни в чем, кроме реализации своих голевых шансов. В плане самоотдачи ни к одному из футболистов, приехавших в Ирландию, вопросов нет. Вопросы остаются только к уровню индивидуальной подготовленности каждого отдельного игрока.

– Что скажете или пожелаете футболистам перед разъездом по клубам?

– Не нужно посыпать голову пеплом. Нужно провести анализ своего выступления на турнире. Ребята сравнили свой уровень со сверстниками из других стран. Если они хотят прогрессировать, им нужно сделать соответствующие выводы. Те, кого все устраивает в нынешнем виде, остановятся в развитии и ничего не добьются в игровой карьере.