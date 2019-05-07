Главный тренер юношеской сборной России для игроков не старше 17 лет Дмитрий Хомуха посетовал на нехватку опыта его подопечных на чемпионате Европы. Россияне проиграли в первых двух встречах группового турнира Ирландии (2:3) и Португалии (1:2) и лишились шансов на выход в плей-офф.

- В обоих матчах у нас играли дебютанты столь представительного форума, ребятам просто не хватило опыта, - цитирует ТАСС Хомуху. - Отсюда и игровые ошибки, и ошибки при стандартных положениях, вследствие чего нам не удавалось сравнять счет ни в первом, ни во втором матчах. Возможно, была проблема и в физике: ребята не были способны играть с той интенсивностью, которая есть в европейском юношеском футболе.

Нашей команде удавалось по ходу матча навязывать игру сопернику и доминировать по ходу вторых таймов, проявляя характер - это положительный фактор, который нам несомненно помог. Ребята на этом турнире получили неоценимый опыт самого высокого уровня по юношескому футболу. При правильном анализе того, что произошло, это поможет им двигаться дальше.