Защитник молодежной сборной России Игорь Дивеев рассказал о настрое команды на решающий матч группового этапа Евро-2021 против команды Дании.

— Как не допустить выгорания?

— Надо настраиваться на все игры. На Исландию, на Францию. С Данией — игра на выход. Настрой будет боевым. Перегореть — не перегореть — каждый сам будет готовиться.

— Что знаешь о сборной Дании?

— Пока знаю только результат. Будет тактическое занятие, узнаем, какие у них нападающие. Будем готовиться. У них два нападающих ростом 1,80. Быстрые, техничные. Один левоногий, другой бьет с обеих ног.

В турнирной таблице группы C датчане занимают первое место, набрав шесть очков, у французов и россиян по три балла, у исландцев — ни одного. Матчи третьего тура пройдут 31 марта, сборная России встретится с командой Дании, французы — с исландцами. Плей-офф чемпионата Европы стартует 31 мая, финальный матч пройдет 6 июня в Любляне.

(Константин Колмаков)