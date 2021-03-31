Молодежная сборная России крупно проиграла Дании и не вышла в плей-офф Евро-2021

Молодежная сборная России потерпела поражение в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы против команды Дании со счетом 0:3.

Ключевым отрезком стало начало первого тайма, когда датчане за минуту забили два гола в ворота Александра Максименко.

Сборная России осталась на третьем месте в группе, набрав за три матча 3 очка, и не смогла выйти в плей-офф турнира.

Дания прошла групповой этап без поражений — 9 очков. На втором месте оказалась сборная Франции (6 очков), которая в заключительном туре победила Исландию (0 очков) со счетом 2:0.

Плей-офф стартует 31 мая, финальный матч пройдет 6 июня в Любляне.

Чемпионат Европы U21

Группа C

Дания U21 — Россия U21 — 3:0 (2:0)

Голы: Брун Ларсен, 10 (1:0). Дрейер, 11 (2:0). Хольсе, 90 (3:0).

Дания U21: Кристенсен, Карстенсен, Поульсен, Бек Серенсен (Алвес, 78), Нельссон (Хауснер, 61), Нартею, Линдстрем (Хольсе, 57), Исаксен (Дарами, 46), Брун Ларсен, Андерсен (Юльманн, 61), Дрейер.

Россия U21: Максименко, Голубев, Дивеев, Евгеньев, Тикнизян, Макаров, Обляков (Умяров, 46), Захарян (Лесовой, 64), Глебов (Куликов, 82), Грулев (Ломовицкий, 74), Чалов (Тюкавин, 46).

Предупреждения: Евгеньев, 63. Дивеев, 70. Макаров, 81.

Судья: Мариани (Италия).

31 марта. Сомбатхей. Стадион «Халадаш».