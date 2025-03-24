Данила Козлов поделился эмоциями после ничьей с Колумбией

Полузащитник молодежной сборной России Данила Козлов прокомментировал ничью в товарищеском матче с Колумбией (2:2).

— Расскажи о забитом голе. Когда подходил к мячу, было ли какое-то волнение?

— Что касается заработанного пенальти, то мне повезло на отскоке. Я пробил по воротам, не попал, но в меня влетел вратарь. Судья правильно поставил на точку. Перед ударом не было никакого волнения. Но когда начали шуметь трибуны, чуть начал задумываться. Но я изначально выбил угол, туда и пробил.

— Расскажи про празднование.

— Мы думали как-нибудь отпраздновать гол. Посмотрели видосы, увидели празднование «Байера». Кажется, так делал Фримпонг. Нам понравилось — сделали. Тем более в Колумбии выглядело символично.

— Как сегодня игралось? Было жарко?

— Было жарко на разминке, а потом солнце спало, начало вечереть. Несмотря на высокий темп, матч проходил спокойно. Погода не влияла.

— Писал ли тебе Кордоба? Какое впечатление осталось от двух матчей?

— Джон не писал, но перед тем, как я уезжал, он мне пожелал удачи. Сказал, что меня ждет тяжелый перелет, что молодежка Колумбии — хорошая команда.

— Что можешь сказать о сопернике?

— Понравился. Есть несколько индивидуально сильных футболистов, но мы могли побеждать. Мне не показалось, что они были сильнее нас. Хороший уровень.