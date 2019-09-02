Полузащитник молодежной сборной России Даниил Уткин поделился впечатлениями от первой тренировки в сборной.

— Какие впечатления от первой тренировки, и какая атмосфера царит в команде?

— Атмосфера у нас хорошая. Все рады друг друга видеть. У нас хороший тренировочный фон. Ребята стараются выкладываться на занятиях.

— Что вам известно о соперниках?

— Пока не многое. Сербы — очень квалифицированные футболисты. Выступают в европейских клубах. По второму сопернику — Болгарии, я пока ничего не знаю.

— Сборная потеряла Шапи. Насколько его будет не хватать?

— Это большая потеря для нашей команды, но у нас есть ребята, которые смогут его заменить.

— Чемпионат России идет очень плотно. Ваш «Краснодар» находится в лидерах. Обсуждаете эту тему с ребятами, например, с Чаловым?

— Нет. Пока еще не обсуждали. (Елена Григорьевская)