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Чалов вошел в топ-10 самых ярких талантов молодежного чемпионата Европы-2021

18:46
Федор Чалов и Денис Макаров. Фото Пресс-служба молодежной сборной России
Федор Чалов и Денис Макаров. Фото Пресс-служба молодежной сборной России
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Форвард молодежной сборной России и ЦСКА Федор Чалов вошел в список десяти самых ярких талантов чемпионата Европы-2021 среди команд U-21 по версии спортивного издания The Athletic.

«Стиль Чалова: меняет реальность во время опасных атак, игровых взаимодействиях и вносит вклад в голевые моменты», — написано в Twitter The Athletic.

22-летний Чалов забил гол и сделал две результативные передачи в матче группового турнира Евро против Исландии (4:1).

В список топ-10 талантов ЧЕ-2021 также вошли: форвард Джанлука Скамакка (Италия, «Дженоа»), нападающий Вахид Фагир (Дания, «Вайле»), форвард Юссуфа Мукоко (Германия, «Боруссия» Д), полузащитник Педру Гонсалвеш (Португалия, «Спортинг»), хавбек Чуквунонсо Мадуэке (Англия, ПСВ), полузащитник Марк Кукурелья (Испания, «Хетафе»), Исак Йоуханнессон (Исландия, «Норчепинг»), Свен Ботман (Голландия, «Лилль»), Орельен Тчуамени (Франция, «Монако»).

В текущем сезоне Чалов провел 27 матчей за ЦСКА, забил пять голов и сделал шесть результативных передач.

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