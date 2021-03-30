Чалов вошел в топ-10 самых ярких талантов молодежного чемпионата Европы-2021
Форвард молодежной сборной России и ЦСКА Федор Чалов вошел в список десяти самых ярких талантов чемпионата Европы-2021 среди команд U-21 по версии спортивного издания The Athletic.
«Стиль Чалова: меняет реальность во время опасных атак, игровых взаимодействиях и вносит вклад в голевые моменты», — написано в Twitter The Athletic.
22-летний Чалов забил гол и сделал две результативные передачи в матче группового турнира Евро против Исландии (4:1).
В список топ-10 талантов ЧЕ-2021 также вошли: форвард Джанлука Скамакка (Италия, «Дженоа»), нападающий Вахид Фагир (Дания, «Вайле»), форвард Юссуфа Мукоко (Германия, «Боруссия» Д), полузащитник Педру Гонсалвеш (Португалия, «Спортинг»), хавбек Чуквунонсо Мадуэке (Англия, ПСВ), полузащитник Марк Кукурелья (Испания, «Хетафе»), Исак Йоуханнессон (Исландия, «Норчепинг»), Свен Ботман (Голландия, «Лилль»), Орельен Тчуамени (Франция, «Монако»).
В текущем сезоне Чалов провел 27 матчей за ЦСКА, забил пять голов и сделал шесть результативных передач.
We looked at the analytics perspective on some of the hottest young talents to watch out for during the European Under-21 Championship and picked a top ten.— The Athletic UK (@TheAthleticUK) March 30, 2021
??? If you could pick one of these players to sign in the summer, who would it be and why?
Let us know ? pic.twitter.com/5evz7T6pw4
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