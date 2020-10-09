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Чалов сделал дубль за российскую молодежку в матче с Эстонией

18:44

Молодежная сборная России забила четвертый гол в ворота Эстонии в матче оборочного турнира Евро-2021. На 40-й минуте дубль оформил Федор Чалов.

Первый мяч он забил на 20-й минуте с пенальти.

Россия U21 — Эстония U21

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