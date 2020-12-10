Бушманов назвал главного соперника России по группе молодежного Евро

Бывший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал «СЭ» итоги жеребьевки Евро U-21. Россия попала в группу C вместе с Францией, Данией и Исландией.

— Группа сложная, — сказал Бушманов. — Если отдельно раскладывать, то думаю, что фаворит — Франция, Дания тоже хорошая команда, Исландия непростая, в последние годы в этой стране футбол бурно развивается. Нашей сборной будет непросто, но шансы на выход в плей-офф безусловно есть, надо стараться их реализовать. Главным соперником для нас, скорее всего, будет Дания.

(Анастасия Пастернак)