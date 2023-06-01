Футбол
Молодежные сборные
Новости
ЧЕ U-21 ЧМ U-20 ЧЕ U-19 ЧЕ U-17 Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ U-17
Игры
Главная
Футбол
Молодежные сборные

Сегодня, 02:40

Бразильская конфедерация футбола обратилась в ФИФА по поводу расизма в отношении Роберта Ренана

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роберт Ренан.
Фото Global Look Press

Бразильская конфедерация футбола выступила с официальный заявлением по поводу расистских оскорблений в адрес бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана после удаления в 1/8 финала молодежного чемпионата мира.

«Бразильская конфедерация футбола направила в ФИФА протест против расистских действий, которым подвергся защитник Роберт Ренан из молодежной сборной. Наша организация категорически осуждает любые дискриминационные действия в футболе и больше не потерпит подобных случаев в спорте. Бразильский футболист стал жертвой нескольких случаев расизма в социальных сетях. Профили их уже изучены CBF и будут отправлены в местный суд и ФИФА с требованием о наказании», — говорится в заявлении.

19-летний бразилец был удален в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира-2023 против Туниса. Он получил красную карточку на 45-й минуте встречи при счете 2:0 в пользу бразильцев. Без Ренана команда выиграла 4:1 и вышла в четвертьфинал.

Роберт Ренан
1
0
Читайте также
РФС объявил об отмене июньского сбора сборной России
Россиянка Андреева вышла во второй круг «Ролан Гаррос» после победы над американкой Риск
Лавров посоветовал послу США в ЮАР знать свое место и не лезть в чужие дела
Берлин решил отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств РФ в ФРГ
Песков прокомментировал предложение Кадырова ввести военное положение
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Крутая сборная России. И вот почему
Лихачев и Гапонов готовы заменить Жиго?
Англия U-21 - Норвегия U-21. Лучшие моменты
Россия U-21 - Германия U-21. Лучшие моменты
Россия U-21 - Азербайджан U-21. Лучшие моменты
Симонян поделился опытом с молодежкой
Герои EURO вернулись домой
Молодежная сборная России начала сбор в Новогорске
Писарев: "Молодежную сборную обвинили во всех смертных грехах"
Россия - Венесуэла: после игры
Алексей Миранчук: "Это был худший матч"
Молодежка возвращается ни с чем
Оранжевый разгром
Смолов и Дзагоев прибыли в молодежку
Начали с поражения...
Российские фанаты перед матчем с Испанией
Сборная России снова лучшая в Европе!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аргентина проиграла Нигерии в плей-офф домашнего МЧМ-2023
Новости
RSS RSS
Все новости