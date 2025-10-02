Футбол
Сегодня, 04:10

Бразилия проиграла Марокко в матче молодежного чемпионата мира

Евгений Козинов
Корреспондент

Сборная Бразилии потерпела поражение от Марокко в матче 2-го тура групповой стадии молодежного чемпионата мира — 1:2.

У марокканцев отличились Отман Маамма и Яссир Забири. В концовке встречи бразильцы отыграли один мяч — отличился защитник Яго, который реализовал пенальти.

Марокканцы гарантировали себе выход в плей-офф. Бразильская команда идет на 3-й строчке с одним очком.

В другой встрече Аргентина разгромила Австралию — 4:1. Аргентинцы набрали 6 очков и гарантировали себе выход в плей-офф.

Чемпионат мира

Сборные до 20 лет

Бразилия — Марокко — 1:2 (0:0)

Аргентина — Австралия — 4:1 (2:0)

