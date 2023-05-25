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Сегодня, 01:58

Бразилия разгромила Доминикану на молодежном чемпионате мира

Евгений Козинов
Корреспондент
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В среду, 24 мая, состоялись четыре матча групповой стадии молодежного чемпионата мира.

В группе D сборная Нигерии переиграла Италию (2:0) и возглавила турнирную таблицу с 6 очками. Бразилия разгромила Доминиканскую Республику (6:0) и набрала первые очки, поднявшись на вторую строчку.

В группе C сборные Израиля и Сенегала сыграли вничью (1:1). Колумбия обыграла Японию (2:1) и вышла в лидеры таблицы. Колумбийцы с 6 очками лидируют в группе, японцы идут вторыми (3 очка). У других команд по одному очку.

Футбол
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