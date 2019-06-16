Бранислав Иванович - в символической сборной молодежных Евро по версии AS

Авторитетный испанский портал AS опубликовал свою версию символической сборной молодежных чемпионатов Европы к старту турнира. В нее вошел и нынешний капитан "Зенита" серб Бранислав Иванович.

Полностью виртуальная команда выглядит следующим образом: Мануэль Нойер (Германия) - Бранислав Иванович (Сербия), Матс Хуммельс (Германия), Алессандро Неста (Италия), Джорджо Кьеллини (Италия) - Андреа Пирло (Италия), Франческо Тотти (Италия), Хави (Испания) - Фрэнк Лэмпард (Англия), Рауль (Испания), Месут Езил (Германия).

Сегодня в Италии стартовал Евро для игроков не старше 21 года.