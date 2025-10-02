Футбол
Сегодня, 22:28

Азербайджан и Узбекистан примут молодежный чемпионат мира-2027

Алина Савинова

Чемпионат мира по футболу среди игроков не старше 20 лет в 2027 году пройдет в Азербайджане и Узбекистане, сообщает пресс-служба ФИФА.

Данное решение было принято на совете ФИФА, который состоялся в четверг, 2 октября, в Цюрихе.

В Футбольной ассоциации Узбекистана отметили, что за последние годы страна накопила значительный опыт проведения крупных международных соревнований, и в 2027-м будет готова покорить весь мир своим гостеприимством, профессионализмом, преданностью футболу и любовью болельщиков.

С 27 сентября по 19 октября в Чили проходит молодежный чемпионат мира-2025.

