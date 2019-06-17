Австрия обыграла Сербию в матче молодежного Евро

Сборная Австрии одержала победу над Сербией в матче 1-го тура группового турнира молодежного чемпионата Европы - 2:0. С 75-й минуты сербы играли в меньшинстве. Позднее в группе B состоится еще один матч - Германия встретится с Данией.
Чемпионат Европы
Игроки до 21 года
Группа B
Сербия - Австрия - 0:2 (0:1)
Голы: Вольф, 37 (0:1). Хорват, 78 (0:2).
Сербия: Радунович, Йованович, Богосавац, Гаич, Миленкович, Машович (Рачич, 58), Живкович, Лукич, Пантич (Ранджелович, 58), Радоньич, Йович.
Австрия: А.Шлагер, Линхарт (Любичич, 77), Улльманн, Дансо, Инголич, Пош, К.Шлагер, Вольф (Калайджич, 78), Любич, Хорват, Хонзак (Балич, 84).
Предупреждения: Линхарт, 27. Инголич, 42. Машович, 53. Гаич, 76. Миленкович, 90. Йович, 90+2.
Удаление: Йованович, 75.
Судья: Экберг (Швеция).
17 июня. Триест. Стадион "Stadio Nereo Rocco".