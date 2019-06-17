Австрия обыграла Сербию в матче молодежного Евро

Сборная Австрии одержала победу над Сербией в матче 1-го тура группового турнира молодежного чемпионата Европы - 2:0. С 75-й минуты сербы играли в меньшинстве. Позднее в группе B состоится еще один матч - Германия встретится с Данией.

Чемпионат Европы

Игроки до 21 года

Группа B

Сербия - Австрия - 0:2 (0:1)

Голы: Вольф, 37 (0:1). Хорват, 78 (0:2).

Сербия: Радунович, Йованович, Богосавац, Гаич, Миленкович, Машович (Рачич, 58), Живкович, Лукич, Пантич (Ранджелович, 58), Радоньич, Йович.

Австрия: А.Шлагер, Линхарт (Любичич, 77), Улльманн, Дансо, Инголич, Пош, К.Шлагер, Вольф (Калайджич, 78), Любич, Хорват, Хонзак (Балич, 84).

Предупреждения: Линхарт, 27. Инголич, 42. Машович, 53. Гаич, 76. Миленкович, 90. Йович, 90+2.

Удаление: Йованович, 75.

Судья: Экберг (Швеция).

17 июня. Триест. Стадион "Stadio Nereo Rocco".