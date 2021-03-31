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Артем Голубев считает, что он допустил две голевые ошибки в матче с молодежной сборной Дании

21:12
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Защитник молодежной сборной России Артем Голубев поделился впечатлениями после матча с молодежной сборной Дании (0:3) на чемпионате Европы. Он отметил, что на результат повлияли его ошибки.

«Эмоции плохие, — сказал Голубев в эфире канала «Матч ТВ». — Мы не выполнили задачу, не вышли из группы. Если брать свою игру — две голевые ошибки. Что с французами было две ошибки, что здесь — уже две мои. Играли хорошо, но допустили детские ошибки. Вот и все».

Россияне заняли третье место в группе С с тремя очками и не вышли в плей-офф.

Дания U21 — Россия U21

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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