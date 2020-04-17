Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Молодежные сборные

Арсен Захарян: «Была уверенность, что сборная России может добиться хорошего результата на Евро U17»

04:47
Теги:

Полузащитник юношеской сборной России Арсен Захарян расстроен, что чемпионат Европы для игроков не старше 17 лет был отменен из-за коронавируса. По его мнению, российская команда могла хорошо выступить на турнире.

— Мы долго готовились к Евро, и все ребята очень расстроены, что в итоге всё так сложилось, — цитируют «Известия» Захаряна. — У нас сильная команда, отличная атмосфера в коллективе, и мы прекрасно чувствуем друг друга на поле. Была уверенность, что можем добиться хорошего результата. Тем более все понимают высокий уровень этого турнира. В разные годы на чемпионате Европы (U17) выступали игроки, которые становились впоследствии звездами мирового уровня. Это был шанс для каждого из нас показать себя.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1000655/sevastian-terletckii/nesovershenno-letnie-kak-otmena-iunosheskogo-evro-skazhetsia-na-igrokakh

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир