Арсен Захарян: «Была уверенность, что сборная России может добиться хорошего результата на Евро U17»
Полузащитник юношеской сборной России Арсен Захарян расстроен, что чемпионат Европы для игроков не старше 17 лет был отменен из-за коронавируса. По его мнению, российская команда могла хорошо выступить на турнире.
— Мы долго готовились к Евро, и все ребята очень расстроены, что в итоге всё так сложилось, — цитируют «Известия» Захаряна. — У нас сильная команда, отличная атмосфера в коллективе, и мы прекрасно чувствуем друг друга на поле. Была уверенность, что можем добиться хорошего результата. Тем более все понимают высокий уровень этого турнира. В разные годы на чемпионате Европы (U17) выступали игроки, которые становились впоследствии звездами мирового уровня. Это был шанс для каждого из нас показать себя.
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https://iz.ru/1000655/sevastian-terletckii/nesovershenno-letnie-kak-otmena-iunosheskogo-evro-skazhetsia-na-igrokakh