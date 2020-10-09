Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Молодежные сборные

Армейская связка в деле! Шикарный гол молодежки: пас пяткой Облякова, удар в касание Кучаева

18:36
Константин Кучаев забивает гол в матче молодежных сборных России и Эстонии. Фото скриншот "Матч Премьер"
Константин Кучаев забивает гол в матче молодежных сборных России и Эстонии. Фото скриншот "Матч Премьер"
Теги:

Молодежная сборная России забила красивый гол в матче отборочного турнира Евро-2021 против Эстонии. В начале первого тайма Даниил Лесовой прошел по флангу, откатил в штрафную на Ивана Облякова, армейский хавбек пяткой отправил мяч назад, и с линии штрафной Константин Кучаев точно пробил в касание.

Россия U21 — Эстония U21

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир