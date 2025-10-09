Аргентина разгромила Нигерию и вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира

Сборная Аргентины выиграла у Нигерии в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира — 4:0.

Аргентинский нападающий Маэр Каррисо оформил дубль, а также по голу забили Алехо Сарко и Матео Сильветти.

В четвертьфинале аргентинцы сыграют против Мексики. Матч состоится 12 октября.

В другой встрече Колумбия обыграла ЮАР (3:1) и вышла в 1/4 финала, где сыграет с Испанией.

Чемпионат мира

Сборные до 20 лет

1/8 финала

Аргентина — Нигерия — 4:0 (2:0)

Колумбия — ЮАР — 3:1 (1:0)