Аргентина разгромила Гватемалу на молодежном ЧМ, Узбекистан сыграл вничью с Новой Зеландией

Во вторник, 23 мая, состоялись четыре матча группового турнира молодежного чемпионата мира-2023.

В группе B сборная США разгромила команду Фиджи и с 6 очками лидирует в турнирной таблице. Эквадор выиграл у Словакии (2:1), и команды теперь имеют по 3 очка.

В группе A сборная Аргентины разгромила команду Гватемалы (3:0). Аргентинцы с шестью очками занимают первое место в таблице. Узбекистанская молодежка сыграла вничью со сверстниками из Новой Зеландии — 2:2. Команды занимают 3-е и 2-е место соответственно.