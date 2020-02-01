Аргентина, Бразилия, Колумбия и Уругвай разыграют две путевки на Олимпиаду-2020

Завершился первый этап отборочного турнира Олимпиады-2020 в Южной Америке. По его итогам определились по две лучшие команды двух групп.

В группе A четыре победы в четырех играх одержала Аргентина, второй стала Колумбия, опередившая Чили по разности голов.

Бразилия, так же, как и Аргентина, прошла свою группу без потерь. Второе место занял Уругвай, обошедший Боливию также по разности забитых и пропущенных мячей.

Во втором раунде Аргентина, Бразилия, Колумбия и Уругвай проведут круговой турнир, по итогам которого две лучшие команды завоюют путевки на Олимпиаду в Токио. Игры состоятся с 3 по 9 февраля в Букараманге (Колумбия).

На данный момент известно 12 из 16 участников Игр-2020: Япония (хозяева), Франция, Германия, Румыния, Испания (все — Европа), Новая Зеландия (Океания), Египет, Кот-д'Ивуар, ЮАР (все — Африка), Австралия, Саудовская Аравия, Корея (все — Азия).

Два участника от КОНКАКАФ определятся в отборочном турнире с 20 марта по 1 апреля.