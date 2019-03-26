Андрей Гордеев назвал причины невыхода сборной до 19 лет на Евро

Главный тренер сборной России для игроков до 19 лет Андрей Гордеев считает, что неоптимальный состав стал главной причиной невыхода в финальную стадию чемпионата Европы. Россияне в элитном раунде набрали 2 очка в играх с Азербайджаном (0:0), Румынией (0:0) и Ирландией (0:2) и не смогли занять первое место в группе. Встречи прошли в Краснодаре.

- К сожалению, оптимального состава собрать не удалось, мы даже на прошлом раунде были более цельные, чем сейчас, - цитирует ТАСС Гордеева. - Это стечение обстоятельств, четверых игроков мы лишились из основного состава. Заменить заменили, благодарен ребятам, у меня ни к кому претензий нет. Нам не хватило Миши Игнатова, Кирилла Колесниченко, Святослава Цеся, он уже был адаптирован под наши требования, нам не хватило Виталия Жиронкина из ЦСКА - это все игроки, которые добавляют скорости и мысли.

Третий матч, сил уже не так много оставалось, соперник непростой, понимали, что в давлении, в физике он имеет преимущество над нашей командой. В футбольном понимании игры, в интеллекте мы не уступили, а вот в давлении, в физике, наверное, соперник был сильнее, нужно отдать ему должное.

В конце Гордеев сказал, что не снимает с себя ответственности за неудачное выступление команды на турнире.