Андрей Гордеев готов к предложениям из-за рубежа

Российский тренер Андрей Гордеев готов рассмотреть различные предложения о работе, в том числе из-за границы. Специалист работал с юношеской сборной России для игроков до 19 лет и не смог с ней пробиться на чемпионат Европы-2019. РФС признал результат неудовлетворительным и объявил об уходе Гордеева.

- Это не стало неожиданностью. Сборная закончила свое существование, к сожалению, не вышла из элитного раунда. Это абсолютно нормальная жизненная ситуация. Поблагодарили, очень хорошо расстались, все нормально, - цитирует ТАСС Гордеева. - Конечно же, готов работать, отпуск в наше время - это слишком, тем более он может затянуться. Конкретные предложения? Нет, мы только вчера официально расстались, пока предложений нет.

По словам Гордеева, он готов обсуждать возможность работы как в клубах РПЛ и Олимп-ФНЛ, так и за рубежом.

- Все можно обсуждать, - пояснил он. - У меня нет каких-то жестких критериев на этот счет. Главное, чтобы было интересно и взаимовыгодно.