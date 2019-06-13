Александр Кержаков: "Сборная Аргентины – очень серьезная сборная, нам будет тяжело в финале"

Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков после выхода в финал Мемориала Гранаткина, проходящего в Санкт-Петербурге, отметил в интервью пресс-службе РФС, что главная игра турнира получится яркой.
– Каждый матч вы меняете вратаря. Уже решили, кто будет играть в финале?
– Посмотрим, это будет известно в день игры. Считаю, что наши голкиперы здорово прошли турнир. Принимать решение будем, обсудив все нашим тренерским штабом.
– Удалось посмотреть матчи сборной Аргентины? Каково ваше мнение об этой команде?
– Я видел их матч с Россией-2, плюс сегодня был на игре с Турцией. Сборная Аргентины – очень серьезная сборная, нам будет тяжело в финале. Это очень хорошо, мы проверим свои силы с сильным соперником. Не придаю значения тому, что там играют футболисты 2002 года рождения, думаю, в таком возрасте год разницы не играет никакой роли. Думаю, нас ждет яркий финал.
– Знаете ли вы, что главный тренер Аргентины, как и вы, играл на Чемпионате мира-2002, где провел два матча?
– Не знал об этом, могу только сказать, что он сыграл там больше встреч, чем я (смеется
Юношеская сборная России пробилась в финал Мемориала Гранаткина