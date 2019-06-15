Александр Кержаков - о поражении от Аргентины: "Считаю результат объективным"

Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков после поражения от Аргентины в финал Мемориала Гранаткина отметил, что результат объективный. По его словам, это был самый сильный соперник на турнире.

– Считаю результат объективным, – цитирует пресс-служба РФС Кержакова. – Да, у нас было несколько возможностей для того, чтобы забить, в том числе во втором тайме. Но по игре, думаю это было видно со стороны, сборная Аргентины была сегодня лучше нас. Кроме того, у меня есть к ребятам некоторые вопросы по самоотдаче.

– С трибун показалось, что сборная России сегодня показала лучший футбол на турнире. Согласны с этим?

– Нет.

– Чего сборной России не хватило для победы?

– Сегодня мы встречались с самым сильным соперником на турнире. Нам не приходилось сталкиваться с такой интенсивностью, думаю и в клубах ребята нечасто играют с соперниками такого уровня. К сожалению, мы уступаем многим ведущим европейским и мировым командам в техническом оснащении. Когда соперник чуть быстрее нас атакует, чем обычно, мы оказываемся в стрессовой ситуации. Сегодня было очень много потерь при передачах в простых ситуациях, также страдал прием мяча под давлением.

– Аргентинцы придержали лучших футболистов до второго тайма. В первом вам было попроще?

– Я так не считаю. Во втором тайме мы выровняли игру, хоть и пропустили со стандарта. Мне показалось, что в первом тайме мы создали меньше моментов у ворот соперника.