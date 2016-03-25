Миранчук пропустил матч с Азербайджаном из-за ангины

Футболист "Локомотива" Алексей Миранчук был изолирован от молодежной команды России из-за инфекции; полузащитнику предписан постельный режим, сообщил руководитель департамента по связям с общественностью московского клуба Андрей Бодров. 20-летний Миранчук пропустил отборочный матч молодежного чемпионата Европы 2017 года с командой Азербайджана, который состоялся в Ростове-на-Дону в четверг и завершился со счетом 2:2. Как сообщалось ранее, Миранчук не смог принять участия в игре из-за болезни. Также из-за болезни встречу пропустили еще три футболиста молодежной сборной России – вратарь Александр Селихов, защитник Александр Клещенко и нападающий Камиль Муллин.

"Медицинский штаб "Локомотива" направил запрос в молодежную сборную России о состоянии здоровья Алексея Миранчука. К сожалению, Алексей заболел; он изолирован от команды из-за инфекции, ему предписан постельный режим. Получена справка с диагнозом: ОРВИ, острый назофарингит, фолликулярная ангина", – приводит ТАСС слова Бодрова.