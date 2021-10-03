У легенды — круглая дата.

11-му номеру «Милана» Златану Ибрагимовича сегодня исполняется 40 лет. По этому случаю собрали 11 лучших цитат шведа.

1) «Арсен спросил, не желаю ли я проверить свои силы в матче перед подписанием контракта? Я ответил: «Златан не ходит на прослушивания»», — сказал 17-летний Ибрагимович, когда Арсен Венгер позвал его в «Арсенал» в 1999 году.

2) «Во время чемпионата мира-2002 меня трижды признали лучшим игроком матча в Швеции, хотя я там почти не играл. Люди любят меня», — сказал молодой Ибра о своем первом ЧМ.

3) «То, что Карью делает с футбольным мячом, я могу делать с апельсином», — сказал Златан на критику со стороны норвежского нападающего Джона Карью.

4) «Что я подарю жене на день рождения? Ничего, у нее же есть Златан!» — скромно подметил Ибрагимович.

5) «Представьте, что вы купили «Феррари», а водите его, как Фиат», — так Ибрагимович оценил то, как его использовал в «Барселоне» Хосеп Гвардиола.

6) «Приходи ко мне домой сегодня вечером и узнаешь. И не забудь привести свою сестру», — ответил Златан на вопрос журналистки в Барселоне о его сексуальной ориентации.

7) «Однажды я обедал в Барселоне с королем Швеции. Да, быть может, я неправильно держал вилку или называл его на «ты» вместо «ваше величество», но это было круто», — рассказал Ибра об обеде с другой королевской особой.

8) «Мы ищем квартиру. Если мы не найдем ничего, то я, вероятно, просто куплю отель», — ответил Златан на вопрос о жилье в Париже после перехода в «ПСЖ» в 2012 году.

9) «Да, у Месси уже четыре «Золотых мяча», но зато я могу спокойно купить конфет в автомате, не становясь на коробку», — сказал Ибрагимович в 2013 году после очередной награды Лионеля Месси.

10) «Травмированный Златан — прекрасная и очень важная новость для любой команды!», — Ибра ответил на вопрос о своем повреждении.

11) «Когда вы приезжаете в Нью-Йорк, то видите статую Свободы. Когда приезжаете в Швецию, видите статую Златана», — сказал Ибра в 2019 году в Мальмё, где ему поставили памятник.

«When you come to New York you have the Statue of Liberty, when you come to Sweden you have the Statue of Zlatan.»



Ibrahimovi? was honored with a statue in his hometown of Malmo. (via @ESPNFC) pic.twitter.com/VHKaPxt9Ms — ESPN (@espn) October 8, 2019

Ну и напоследок — лучшая команда всех времён по версии Златана.