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«Что я подарю жене на день рождения? Ничего, у нее же есть Златан!» Ибрагимовичу — 40

Леонид Александров
Леонид Александров
Корреспондент
Сегодня, 09:00
Златан Ибрагимович. Фото Reuters
Златан Ибрагимович. Фото Reuters
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У легенды — круглая дата.

11-му номеру «Милана» Златану Ибрагимовича сегодня исполняется 40 лет. По этому случаю собрали 11 лучших цитат шведа.

1) «Арсен спросил, не желаю ли я проверить свои силы в матче перед подписанием контракта? Я ответил: «Златан не ходит на прослушивания»», — сказал 17-летний Ибрагимович, когда Арсен Венгер позвал его в «Арсенал» в 1999 году.

2) «Во время чемпионата мира-2002 меня трижды признали лучшим игроком матча в Швеции, хотя я там почти не играл. Люди любят меня», — сказал молодой Ибра о своем первом ЧМ.

Статуя Златана Ибрагимовича в&nbsp;Мальме. «Когда вы приезжаете в Швецию, видите статую Златана». Клуб, вырастивший Ибрагимовича, сыграет с «Зенитом»

3) «То, что Карью делает с футбольным мячом, я могу делать с апельсином», — сказал Златан на критику со стороны норвежского нападающего Джона Карью.

4) «Что я подарю жене на день рождения? Ничего, у нее же есть Златан!» — скромно подметил Ибрагимович.

5) «Представьте, что вы купили «Феррари», а водите его, как Фиат», — так Ибрагимович оценил то, как его использовал в «Барселоне» Хосеп Гвардиола.

6) «Приходи ко мне домой сегодня вечером и узнаешь. И не забудь привести свою сестру», — ответил Златан на вопрос журналистки в Барселоне о его сексуальной ориентации.

7) «Однажды я обедал в Барселоне с королем Швеции. Да, быть может, я неправильно держал вилку или называл его на «ты» вместо «ваше величество», но это было круто», — рассказал Ибра об обеде с другой королевской особой.

8) «Мы ищем квартиру. Если мы не найдем ничего, то я, вероятно, просто куплю отель», — ответил Златан на вопрос о жилье в Париже после перехода в «ПСЖ» в 2012 году.

9) «Да, у Месси уже четыре «Золотых мяча», но зато я могу спокойно купить конфет в автомате, не становясь на коробку», — сказал Ибрагимович в 2013 году после очередной награды Лионеля Месси.

10) «Травмированный Златан — прекрасная и очень важная новость для любой команды!», — Ибра ответил на вопрос о своем повреждении.

11) «Когда вы приезжаете в Нью-Йорк, то видите статую Свободы. Когда приезжаете в Швецию, видите статую Златана», — сказал Ибра в 2019 году в Мальмё, где ему поставили памятник.

Ну и напоследок — лучшая команда всех времён по версии Златана.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

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Ф1 (-1)

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Ахмат
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ЦСКА 0
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