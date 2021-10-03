«Что я подарю жене на день рождения? Ничего, у нее же есть Златан!» Ибрагимовичу — 40
11-му номеру «Милана» Златану Ибрагимовича сегодня исполняется 40 лет. По этому случаю собрали 11 лучших цитат шведа.
1) «Арсен спросил, не желаю ли я проверить свои силы в матче перед подписанием контракта? Я ответил: «Златан не ходит на прослушивания»», — сказал 17-летний Ибрагимович, когда Арсен Венгер позвал его в «Арсенал» в 1999 году.
2) «Во время чемпионата мира-2002 меня трижды признали лучшим игроком матча в Швеции, хотя я там почти не играл. Люди любят меня», — сказал молодой Ибра о своем первом ЧМ.
3) «То, что Карью делает с футбольным мячом, я могу делать с апельсином», — сказал Златан на критику со стороны норвежского нападающего Джона Карью.
4) «Что я подарю жене на день рождения? Ничего, у нее же есть Златан!» — скромно подметил Ибрагимович.
5) «Представьте, что вы купили «Феррари», а водите его, как Фиат», — так Ибрагимович оценил то, как его использовал в «Барселоне» Хосеп Гвардиола.
6) «Приходи ко мне домой сегодня вечером и узнаешь. И не забудь привести свою сестру», — ответил Златан на вопрос журналистки в Барселоне о его сексуальной ориентации.
7) «Однажды я обедал в Барселоне с королем Швеции. Да, быть может, я неправильно держал вилку или называл его на «ты» вместо «ваше величество», но это было круто», — рассказал Ибра об обеде с другой королевской особой.
8) «Мы ищем квартиру. Если мы не найдем ничего, то я, вероятно, просто куплю отель», — ответил Златан на вопрос о жилье в Париже после перехода в «ПСЖ» в 2012 году.
9) «Да, у Месси уже четыре «Золотых мяча», но зато я могу спокойно купить конфет в автомате, не становясь на коробку», — сказал Ибрагимович в 2013 году после очередной награды Лионеля Месси.
10) «Травмированный Златан — прекрасная и очень важная новость для любой команды!», — Ибра ответил на вопрос о своем повреждении.
11) «Когда вы приезжаете в Нью-Йорк, то видите статую Свободы. Когда приезжаете в Швецию, видите статую Златана», — сказал Ибра в 2019 году в Мальмё, где ему поставили памятник.
«When you come to New York you have the Statue of Liberty, when you come to Sweden you have the Statue of Zlatan.»— ESPN (@espn) October 8, 2019
Ibrahimovi? was honored with a statue in his hometown of Malmo. (via @ESPNFC) pic.twitter.com/VHKaPxt9Ms
Ну и напоследок — лучшая команда всех времён по версии Златана.
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